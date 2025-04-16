Haber alınamıyordu: Cesedi tavuk çiftliği yakınında bulundu
Hatay’ın Erzin ilçesinde kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş’ın cansız bedeni bulundu. Sarıbaş'ın cesedi tavuk çiftliği yakınında bulundu
Erzin ilçesinde kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş’ı bulmak için çalışma başlatılmıştı.
Şahsı bulmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıbaş’ın cansız bedeni Başlamış Mahallesi’nde tavuk çiftliği yakınında bulundu.
Şahsın cansız bedeni jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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