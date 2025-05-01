Haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 19:29

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde Yeniboyundurçak köyünde yalnız yaşayan 2 çocuk babası 60 yaşındaki Murat Çorbacı’dan iki gündür haber alamayan komşuları, evin camından baktıklarında adamın hareketsiz halde yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Çorbacı’nın cenazesi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kastamonu #ölü bulundu

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