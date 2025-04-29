Kayıp olarak aranan 93 yaşındaki kadın ölü bulundu
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, kayıp olarak aranan 93 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.
Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Durkadın Özer'i (93) ziyarete giden yakınları, Özer'in evde olmadığını görünce çevrede aramaya başladı.
Özer, çevrede temizlik çalışmaları yapan personel tarafından evinin yakınındaki boş arsada, bir tarım aletinin altında hareketsiz vaziyette bulundu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karamanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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