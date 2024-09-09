Habertürk spikeri Sena Alkan, Narin'in cenaze haberini sunarken gözyaşlarını tutamadı: 'Bir ev eşyası gibi acımasızca, utanmazca...'

Habertürk spikeri Sena Alkan, 8 yaşındaki Narin'in cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı. İzleyicilerden özür dileyen Alkan, 'Bir ev eşyası gibi acımasızca, utanmazca, vahşice bir dere kenarına koyulan bedeni şimdi musalla taşında. O artık hepimizin evladı.' ifadeleriyle gözyaşı döktü.

Habertürk spikeri Sena Alkan, Narin'in cenaze haberini sunarken gözyaşlarını tutamadı: 'Bir ev eşyası gibi acımasızca, utanmazca...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 13:55

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi 19 gün sonra dere yatağında bir torba içerisinde bulundu.

Türkiye gündemine damga vuran cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alınan Narin'in cenazesi, komşu köyde kılınan cenaze namazı ardından, katledildiği köyde toprağa verildi.

CANLI YAYINDA GÖZAYAŞLARINI TUTAMADI

O anları canlı yayında anlatan Habertürk spikeri Sena Alkan ise gözyaşlarını tutamadı. 

İzleyicilerden özür dileyen Alkan, "Bir ev eşyası gibi acımasızca, utanmazca, vahşice bir dere kenarına koyulan bedeni şimdi musalla taşında. O artık hepimizin evladı" diyerek ağladı.

"O ARTIK HEPİMİZİN EVLADI"

Kendisi için çok zor bir yayın olduğunu belirten Alkan, küçük Narin'in katillerinin bulunmasını talep etti.

Alkan, "Özür diliyorum ama bir ev eşyası gibi, utanmazca, acımasızca, vahşice bir dere kenarına konulan bedeni şimdi musalla taşında, mezarlığa taşınıyor. Anne, baba, ağabeyler, en yakınları bu cenazede yok ama o artık hepimizin evladı" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Narin Güran #diyarbakır

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