Hablemitoğlu davasında reddi hakim talebine ret
Akademisyen Necip Hablemitoğlu davasında yargılanan sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın firar etmesinin ardından yapılan ilk duruşmada Hablemitoğlu ailesinin avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Mustafa Özcan, Mehmet Narin, Enver Altaylı ve Levent Göktaş’ın da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın firarından sonra yapılan ilk duruşmada Hablemitoğlu ailesinin avukatı mahkemenin daha önceki ara kararda vermiş olduğu tahliye kararının doğru olmadığının anlaşıldığını ifade etti.
Avukat, kararı veren heyetin bundan sonra bu davada yargılama yapmaması gerektiğini söyleyerek, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise bu talebi reddetti. Ayrıca mahkeme talebi, incelenmesi için bir üst mahkemeye gönderdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıcın başına gelmeyen kalmadı
- İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar
- Para işiyle memleket işi birbirine karıştı
- Yargıtay'dan emsal ‘kira artış’ kararı
- 'Kokpitte namaz' kuralları yolda…
- Sigaraya büyük zam!
- Başpehlivan belli oldu!
- Türkiye'nin kuzeyini sağanak esir aldı!
- Muharrem İnce'den 'yerel seçim' kararı
- Kızılay'ın yeni başkanı 'seçildi'!