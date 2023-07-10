Hablemitoğlu davasında reddi hakim talebine ret

Yayınlanma: 10.07.2023 - 13:50

Güncelleme: 10.07.2023 - 14:00

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Mustafa Özcan, Mehmet Narin, Enver Altaylı ve Levent Göktaş’ın da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın firarından sonra yapılan ilk duruşmada Hablemitoğlu ailesinin avukatı mahkemenin daha önceki ara kararda vermiş olduğu tahliye kararının doğru olmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Avukat, kararı veren heyetin bundan sonra bu davada yargılama yapmaması gerektiğini söyleyerek, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise bu talebi reddetti. Ayrıca mahkeme talebi, incelenmesi için bir üst mahkemeye gönderdi.