Habur'da 5 milyon 308 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekiplerinin Habur Gümrük Kapısı'nda hafta sonu düzenlediği operasyonlarda, 5 milyon 308 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen TIR'lardan riskli görülenler, yakın takibe alındı.
Ekipler, X-ray taramasına sevk edilen 4 TIR'daki aramalarda, çeşitli bölmelere gizlenen kaçak eşyaları tespit etti. İlk operasyonda, dorse kapağı içine son model 100 cep telefonu zulalandığı ortaya çıkarıldı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Pirinç taşınan 2 TIR'da yapılan kontrolde ise pirinç yüklerinin altına poşetlerle gizlenen 9 bin 385 şarj başlığı, 8 bin 285 şarj kablosu, 100 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Son operasyonda da TIR dorsesinin alt boşluklarına gizlenen 400 kablosuz kulaklık, 250 şarj başlığı ve kablosu, 3 cep telefonu ele geçirildi.
Habur Gümrük Kapısı'nda hafta sonu ele geçirilen kaçak eşyaların değerinin, 5 milyon 308 bin lira olduğu belirlendi. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
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