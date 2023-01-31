Habur'da 5 milyon 308 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Habur Gümrük Kapısı'nda hafta sonu düzenlediği operasyonlarda, 5 milyon 308 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 12:38
Habur'da 5 milyon 308 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen TIR'lardan riskli görülenler, yakın takibe alındı.

Ekipler, X-ray taramasına sevk edilen 4 TIR'daki aramalarda, çeşitli bölmelere gizlenen kaçak eşyaları tespit etti. İlk operasyonda, dorse kapağı içine son model 100 cep telefonu zulalandığı ortaya çıkarıldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Pirinç taşınan 2 TIR'da yapılan kontrolde ise pirinç yüklerinin altına poşetlerle gizlenen 9 bin 385 şarj başlığı, 8 bin 285 şarj kablosu, 100 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Son operasyonda da TIR dorsesinin alt boşluklarına gizlenen 400 kablosuz kulaklık, 250 şarj başlığı ve kablosu, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı'nda hafta sonu ele geçirilen kaçak eşyaların değerinin, 5 milyon 308 bin lira olduğu belirlendi. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.


Habur kaçak Kaçakçılık

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