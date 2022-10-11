Hacı Yakışıklı'dan 'yaşam biçimine müdahale' savunması: Üç konser iptal edildi diye müdahale mi olur

11 Ekim 2022 Salı, 10:06

Türkiye’de son dönemde birçok konser ve festival çeşitli gerekçeler öne sürülerek yasaklanıp iptal ediliyor. Tv100’de yayınlanan “Taksim Meydanı” programında, Tv100 yazarı Barış Yarkadaş ile iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı arasında dün konuya ilişkin bir tartışma yaşandı.

Son zamanlarda yurttaşların yaşam biçimlerine yapılan müdahalede artış olduğunu söyleyen Barış Yarkadaş, “Bir insan kendisini sokakta kendini tedirgin hissediyorsa siyasetin sorunu bunu çözmektir. Festivaller yasaklanıyorsa yaşam biçimlerine müdahaledir. Muhalif kanallar kapatılıyorsa, sürekli ceza veriliyorsa bu yaşam biçimine müdahaledir. Festivallerin, tiyatroların yasaklanması bir sorun değil mi. Hepsi birer yaşam biçimine müdahale” dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı ise, “Türkiye’de her gün yüzlerce konser oluyor. Yüzlerce festival yapılıyor. Üç tane konser iptal edildi diye yaşam biçimine müdahale mi olur?” savunmasını yaptı.

Yaşam biçimine müdahale olduğunu yineleyen Yarkadaş, şöyle konuştu:

“Senin nasıl yaşama biçimin varsa başkalarının da yaşama özgürlüğü, inanç özgürlüğü var. Örneğin Aleviler. Cem evlerini ibadethane yerine Turizm Bakanlığına bağladılar. Kültürel bir varlıklarmış gibi Kültür ve Turizm bakanlığına bağlandı Aleviler. Al sana yaşan biçimine müdahale”

İkili arasındaki tartışmanın alevlenmesinin ardından moderatör Gürkan Hacır araya girerek iki tarafı da sakinleştirdi.

İPTAL VE YASAKLAR

Son dönemde iptal edilen konser ve festivaller şöyle;

Eskişehir Anadolu Fest, Niyazi Koyuncu Pendik Konseri, Zonguldak Kozlu Müzik Festivali, Kazdağı Ekoloji Festivali, Zeytinli Rock Festivali, Munzur Kültür ve Doğa Festivali, ODTÜ Bahar Şenliği, Muş Metin-Kemal Kahraman Konseri, Aynur Doğan Bursa ve Kocaeli konserleri, Başkent Kültür Yolu Festivali Mirae Konseri, Başkent Kültür Yolu Festivali Ara Malikian Konseri, Apolas Lermi Denizli ve Bostancı konserleri, Milyon Fest Fethiye. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenen konserde, Halkevi Müzik Topluluğu üyesi iki kişinin sahneye çıkmasına izin verilmedi. İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü konseri Mersin Valiliği’nce yasaklandı. Malatya'da başlaması planlanan Gençlik Festivali de hedefe konan bir diğer festival olmuştu.