İmamların karıştığı davada iflas kararı

Sinop merkezli bir şirket olan CNGZ Filo ve Araç Kiralama Kurumsal Hizmetleri Limited Şirketi’nden araç satın alan ve belirtilen sürede araçlarını alamadıklarını öne süren yurttaşlar konuyu yargıya taşıdı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00
İmamların karıştığı davada iflas kararı
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Aralarında imam olan şirket yetkililerinin de bulunduğu 11 sanık “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla yargılanıyor.

İddianamede Diyanet personeli olan Ahmet Cengiz ve Halil Cengiz isimli şüphelilerin şirketi devlet memuru olmaları nedeniyle eşleri olan Hatice Cengiz ve Hatice Cengiz isimli şüpheliler üzerine kurdukları belirtiliyor.

Yargılama sürerken Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için iflas kararı verdi. Geçen ay yargıç karşısına çıkan müştekilerin bir kısmı paralarını alamadıklarını belirtirken bir kısmı ise paranın yarısını aldıklarını dile getirdi.

Mahkeme tutuklu sanıklar Abdulkadir Çelik, Ahmet Cengiz, Halil Cengiz, Engin Elibol ve Murat Dilek’in tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı 12 Temmuz tarihine erteledi.


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