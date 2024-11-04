‘Hadisi şerif’ astıran kayyuma yeni görev

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in terör örgütü iddiası ile tutuklanmasının ardından, belediyeye kayyum olarak atanan eski Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy’un, vali yardımcılığına atanması da kararların içerisinde yer aldı.

2017’de Bismil Kaymakamlığı görevini yürüttüğü sırada Bismil Belediyesi’ne kayyum olarak atanan ve belediye binasının girişine “Hadisi şerif” astırmasıyla gündeme gelen Turgay Gülenç Mersin Mezitli’ye kaymakam olarak atandı.

Kararlar kapsamında 17 kente vali yardımcısı, 121 ilçeye de kaymakam ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı. İstanbul’da; Bakırköy, Beyoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye Kaymakamlığı’na yeni isimler atandı. Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik; Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz oldu. Türkiye’nin ilk kadın kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı’na görevlendirildi.