Hafif ticari araç LPG yüklü tankere çarptı, 3 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari aracın LPG yüklü tankere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mürsel Duran idaresindeki 05 BG 596 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Bekdiğin Mahallesi mevkisindeki üst geçidin altında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 29 AS 440 plakalı LPG yüklü tankere arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Mürsel Duran ile araçtaki Saffet ve Temel Duran, 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Saffet Duran, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, hafif ticari aracın hız kadranının 145'te kaldığı, kazanın meydana geldiği üst geçitte ise Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliğince sürücüleri uyarmak için asılan "Hız yolu değil yaşamı kısaltır" yazılı afiş bulunduğu görüldü.
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