Hafif ticari aracın motoru alev alev yandı

Avcılar'da sürücüsünün hareketinden kısa süre sonra motor bölümünden dumanlar çıkan hafif ticari aracın motor bölümü yandı.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:35
Hafif ticari aracın motoru alev alev yandı
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Olay, dün gece yarısı Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu'nda meydana geldi. 34 UY 3639 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden dumanlar yükseldi.

Aracı kullanan kadın sürücü hemen park ederek itfaiyeden yardım istedi. Yoldan geçenler de durarak söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen ekipler, ön tarafından alevler yükselen hafif ticari aracın tamamen yanmasını önledi. Ancak, aracın motor bölümünün tümüyle yandığı görüldü.

"ALEV YÜKSELDİ"

Yangına müdahale eden Alican Aksever, “Aracın ön bölümünden duman, ardından alev yükseldi. Yangın tüpü ile müdahale ettik, yetersiz kaldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü" dedi.


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