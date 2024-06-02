Elektrikli otomobil kullanmanın püf noktaları 2
Elektrikli otomobillerde tüketimi nasıl düşürebileceğimizi ve daha konforlu nasıl seyahat edebileceğimizi yazdığım yazının ikinci kısmı olan bugünkü yazımda elektrikli otomobiller nasıl şarj edilmeli? Elektrikli otomobilleri şarj etmenin püf noktaları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim.
Elektrikli otomobiller içten yanmalı motorlu modeller gibi konfor, sportiflik ve diğer birçok parametre ile değerlendirilirken farklı olarak dolu bir batarya ile ne kadar yol alabilecekleri ile de değerlendiriliyor.
Menzilin elektrikli otomobil seçiminde oldukça önemli olmasının baş faktörü araç şarj etmekte geçen sürenin yakıt alan bir fosil yakıtlı araca göre çok daha uzun olması.
Elektrikli otomobili minumum şarj süresi ile maksimum doluluğa ulaştırmanın ise bir püf noktası var. O da şarj eğrisine göre hareket etmek.
ŞARJ EĞRİSİ
Bunun için yaklaşık 1200 kilometre boyunca kullarak test ettiğim Renault Megane e-tech'ten örnek vereceğim. Tabii diğer elektrikli modellerde de benzer şekilde şarj eğrileri olduğunu belirtmekte fayda var.
Yüzde 5 batarya doluluğu ile 180 kW'a kadar şarj edebilen bir istasyondan dolum yaptığım otomobil fabrika verisi olan saatte 130 kW'ye yakın olarak 125 kW'nin üzerinde anlık olarak şarj olmaya başladı ki bu da beklenen bir değerdi. Fakat daha sonra batarya doluluğu yüzde 25-26 seviyelerine çıktığında şarj hızı ortalama 93 kW'a düştü. Batarya yüzde 60 seviyesine çıktığındaysa artık 64 kW ile şarj oluyordu. Batarya yüzde 75 seviyesine geldiğinde ise hız 48 kW'a düştü. Yüzde 90'ın üzerine çıkıldığında ise 94 seviyelerinde şarj hızının artık yüzde 23'e yani maksimum yapabileceğini beslemenin 5'te birinden daha düşük bir seviyeye geldiğini tespit ettim.
Elektrikli otomobil almayı düşünen ve günlük kısa aralıklar yerine sıklıkla bir günde ortalama menzilin yarısından fazlasını yaparak kullanmayı düşünenlerin bu araçların şarj eğrilerine bakmalarında büyük fayda var.
Daha kısa mesafeler katedenlerinse batarya doluluğunu yüksek oranlarda; örneğin yüzde 40-80 aralığında tutmak üzere şarj etmek yerine 10-50 gibi mümkün olduğunca düşükken şarj etmeye başlamaları ve ihtiyaç yoksa çok fazla doldurmamaları zamandan tasarruf etmelerini sağlayacaktır.
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