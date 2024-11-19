Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Bursa'da ara sokaktan yola çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada A.E. (3) hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi’nde meydana geldi.
Huzur Caddesi’nde seyir halinde olan Mustafa Kemal A. idaresindeki 02 LH 183 plakalı otomobil ile 4'üncü Kültür Sokak'tan caddeye çıkan Ahmet Ç. idaresindeki 16 K 4119 plakalı hafif ticari otomobil çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç yan yattı, A.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.E., ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyanı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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