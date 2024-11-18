Diyarbakır’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesi Gazi Caddesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 12 ACD 386 plakalı otomobil, takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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