Otomobilin çarptığı 62 yaşındaki kağıt toplayıcısı öldü: Sürücü tutuklandı
Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti.
H.M.Y. (30) idaresindeki 70 ET 799 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Buğday Pazarı çıkışında, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısı Cengiz Karadağ'a (62) çarptı.
KURTARILAMADI
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan sürücü H.M.Y, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #KARAMAN
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