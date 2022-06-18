Antalya'da bir erkek, 2 çocuğunu ve eşini öldürdü

Antalya'da 24 yaşındaki Onur Muti, eşi Selda Muti ve 2 çocuğunu pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Onur Muti ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 08:26
Antalya'da bir erkek, 2 çocuğunu ve eşini öldürdü
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir erkek, 2 çocuğunu ve eşini av tüfeği ile öldürdü. Aynı silahla intihara kalkışan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bozdoğan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Onur Muti, av tüfeği ile 3 yaşındaki bedensel engelli kızı Beyhan Su, 7 aylık oğlu Ata'ya ve eşine ateş etti.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun ve annelerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı tüfekle intihara kalkışan şahsın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



Antalya Cinayet
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