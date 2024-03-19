Hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Antakya'da 2 hafriyat kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:00
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karlısu Mahallesi yolu üzerinde saat 13.20 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.K. idaresindeki 06 DZG 271 plakalı hafriyat kamyonu, karşı istikametten gelen N.K. idaresindeki 49 AAZ 99 plakalı hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazada araçların kabin kısımları hurdaya dönerken, 2 şoför ve araçta bulunan 1 şahıs yaralandı. Yaralılar araçlardan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından şahıslar, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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