Hafriyat kamyonuyla öğrenci servisi çarpıştı: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Silivri'de hafriyat kamyonu ile öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Büyükkılıçlı Mahallesi köy yolunda meydana geldi. Ferhat S.'nin kullandığı 34 ZR 9958 plakalı hafriyat kamyonuyla, Kenan A. yönetimindeki 34 LDE 856 plakalı okul servisi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle servis aracı toprak alana devrildi, şoför ise araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Servis şoförü, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.
Kazada, Kenan A.'nın yanı sıra okul servisinde bulunan 14 yaşındaki Nilgün S. ve hafriyat kamyonunun şoförü de hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından en yakın hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle köy yolu 2 saat kapandı. Trafik bir süre sonra tek şeritten verilmeye başladı. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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