Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 15:36

Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli, Marmara'nın güneyi ile İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ile direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SAATTE 60 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, rüzgarın yarın bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesinin beklendiği kaydedildi.