Haftanın ilk iş gününde... İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmurunda etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 83 olarak ölçüldü.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmurunda etkisiyle sabah trafiği yoğunluğu yaşandı.
İşlerine gitmek isteyen sürücüler uzun süre trafikte beklerken, bazı yurttaşlar da yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.30 itibariyle trafik yüzde 83 olarak ölçüldü.
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