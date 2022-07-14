Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

AA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:09
Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 0-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde (Karaburun-Zeytinler arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Nallıhan-Beypazarı yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.

Ayancık-Sinop yolunun 1-6. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kangal-Sincan Ayrımı- Divriği yolunun 24-26. kilometrelerinde heyelana bağlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Yozgat-Çorum yolunun 3-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.



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