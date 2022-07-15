15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:30

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum bültenine göre, Resmi tatil nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Yatağan-Muğla yolunun 45-66. kilometrelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonunca "15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışı" düzenleneceğinden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde sel tahribatları sebebiyle yürütülen yapım-bakım ve onarım, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım, Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten devam ediyor.



