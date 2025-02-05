Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma hayatında büyük değişiklikler yolda! Esnek mesai ve hibrit çalışma modelleri geliyor
Çalışma hayatında neler değişecek? Esnek mesai ve hibrit çalışma hangi sektörleri kapsayacak? İş-yaşam dengesi nasıl güçlendirilecek? Bakan Işıkhan duyurdu…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatleri ve istihdam modellerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Işıkhan, esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması için düzenlemeler yapılacağını belirterek, bilişim, finans, eğitim ve hizmet sektörlerinde hibrit ve uzaktan çalışma sistemlerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçevenin hazırlanacağını duyurdu.
Katıldığı canlı yayınında konuşan Işıkhan, uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkilerinin dikkate alınarak çalışma süreleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını vurguladı. Çalışanların verimliliğini artırmak ve iş-yaşam dengesini güçlendirmek amacıyla tükenmişlik sendromunu önleyici uygulamaların teşvik edileceğini aktaran Bakan, mobbing ve benzeri olumsuz işyeri uygulamalarına da kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.
YENİ DÜZENLEMELER YOLDA
Işıkhan ayrıca, esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatiflerinin sektör bazında ele alınacağını ve bu kapsamda yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti.
Öte yandan, İŞKUR üzerinden başlatılacak yeni istihdam programına da değinen Bakan, hane geliri asgari ücretin üç katının altında olan öğrencilerin programa başvurabileceğini belirterek, başvuruların İŞKUR mobil uygulaması üzerinden alınacağını duyurdu.
Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
"Çalışma hayatında yeni modellerin ortaya çıkması kaçınılmaz. Birincisi esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız olacak. Bilişim, finans, eğitim, hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız. Uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkileri göz önüne alarak çalışma süreleriyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek.
Son olarak iş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için çalışanların verimliliğini artıracak, tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir.
İşyerinde mobbing gibi uygulamalara izin verilmeyecek. Çalışma saatleri de esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatiflerini sektör bazında ele alarak tekrar düzenleme içerisinde bulunacağız.
İŞKUR mobil uygulaması üzerinden başvuruları alacağız. Hane geliri asgari ücretin 3 katının altında olan öğrenciler bu programa başvurabilecekler. Programımızın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."
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