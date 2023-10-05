'Hak ihlali' başvurusunda bulunmuştu... AYM'den 'Can Atalay' sürecini uzatan karar!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 21:18

Güncelleme: 05.10.2023 - 21:22

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Can Atalay’ın “hak ihlali” başvurusu, bugün Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündemine geldi.

AYM, Can Atalay’ın bireysel başvuru dosyasını 12 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantıda görüşme kararı aldı. Toplantıda, başvuruya ilişkin incelemesini yapacak olan AYM Genel Kurulu, başvurunun kabulüne veya reddine karar verebilecek.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 'hak ihlali' başvurusunda bulunmuştu.

AYM de bugün yapacağı toplantıda Atalay'ın başvurusunun ele alınacağını duyurmuştu. Öte yandan TİP, Can Atalay için adalet yürüyüşü başlatmıştı.

5'inci gününde devam eden yürüyüşe Atalay'ın annesi Şükran Atalay, babası Mustafa Atalay, amcası Abdurrahman Atalay ile aile üyeleri de katılım sağladı.

Yürüyüşün beşinci gününde Hatay’ın İskenderun ilçesinden yola çıkan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Hatay Tabip Odası ve Eğitim Sen Hatay Şubesi eşlik etti.