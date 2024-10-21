Hakan Fidan’ın ‘Türkçe Olimpiyatları'ndaki görüntüleri gündem oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkçe Olimpiyatları’ndaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yaşadığı ABD’de ölmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkçe Olimpiyatları’ndaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Hakan Fidan, 17 Nisan 2009 tarihinde (MİT) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı'na atanmıştı.
Fidan, 3 Haziran 2023 tarihinde ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmişti.
Etiketler: #Hakan Fidan #türkçe olimpiyatları
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