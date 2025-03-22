Mor ve Ötesi grubunun üyeleri kimdir? Mor ve Ötesi grubunun şarkıları neler?
Mor ve Ötesi grubu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mor ve Ötesi grubunun üyeleri kimdir? Mor ve Ötesi grubunun şarkıları neler?
Mor ve Ötesi grubunun üyelerinin kimler olduğu ve grubun şarkıları araştırılıyor. Peki, Mor ve Ötesi grubunun üyeleri kimdir? Mor ve Ötesi grubunun şarkıları neler? İşte ayrıntılar...
MOR VE ÖTESİ GRUBUNUN ÜYELERİ KİMDİR?
Harun Tekin (vokal, ritim gitar, klavye)
Kerem Özyeğen (solo gitar, geri vokal)
Burak Güven (bas gitar, geri vokal)
Kerem Kabadayı (bateri)
MOR VE ÖTESİ GRUBU NE ZAMAN KURULDU?
mor ve ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin (vokal & gitar), Alper Tekin (bas), Derin Esmer (vokal & gitar) ve Kerem Kabadayı (davul) tarafından İstanbul'da kuruldu. Grubun temelleri, 90'lı yılların başında Harun Tekin ve Kerem Kabadayı'nın Alman Lisesi'nde okudukları dönemde kurdukları Decision grubu ile atıldı.
MOR VE ÖTESİ ŞARKILARI...
1996 - Şehir
1999 - Bırak Zaman Aksın
2001 - Gül Kendine
2003 - Yaz (EP)
2004 - Dünya Yalan Söylüyor
2006 - Büyük Düşler
2008 - Başıbozuk
2010 - Masumiyetin Ziyan Olmaz
2010 - Loveliest Mistake (tekli)
2012 - Güneşi Beklerken
2016 - Anlatamıyorum (tekli)
2016 - Melekler Ölmez
2018 - Sultan-ı Yegâh (tekli)
2019 - Canlı Senfonik - Aya İrini
2020 - Harbiye Açıkhava (Canlı Senfonik)
2021 - Forsa (tekli)
2021 - Dünyaya Bedel (tekli)
2022 - Sirenler
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