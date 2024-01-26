Hakan Ural hakkında gözaltı iddiası: İlk açıklama geldi!

Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:27

Güncelleme: 26.01.2024 - 17:33

Kanal D’de Nur Tuğba Algül’le beraber “Neler Oluyor Hayatta” adlı programı yapan Hakan Ural, bugünkü yayında ekranlarda yer almadı. Ural'ın yokluğu merak konusu oldu.

ODA TV’de yer alan habere göre, Sabah 5.00’te Hakan Ural’n Beykoz’daki evine giden emniyet güçleri ünlü isme hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ etti. Hakan Ural’ın 2022 yılında bir televizyon programındaki yorumundan dolayı gözaltı kararı verildiği iddia edildi.

URAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Hakan Ural, X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ural, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar gözaltında falan değilim. Aslanlar gibi evimde, çocuklarımla oturuyorum. Alnımız ak, başımız dik sıkıntı yok..."