Hakan Ural'ın çıkışı gündem oldu: 'Batı medeniyeti diyene Osmanlı tokadı vurup boynunu kırarım!'

Yayınlanma: 22.11.2023 - 14:38

Güncelleme: 22.11.2023 - 14:53

Televizyon programlarına 'yorumcu' sıfatıyla katılan oyuncu Hakan Ural, Haber Global kanalında yayımlanan ‘ Hakan Ural ile Cumartesi Sayfası’ programının 18 Kasım tarihli yayınında, Filistin’de yaşananlara sessiz kalan batıya tepki gösterdi.

"OSMANLI TOKADI VURUP..."

Ural tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Bana aklı başında gördüğüm herhangi biri, batı hukuğu, batı medeniyeti, batı adaleti desin, eğer Osmanlı tokadı vurup boynunu kırmazsam Kuran çarpsın. İkinciyi vurmam, bir tane de, benim elimi de görüyorsun, hayatımda kimseye ikinci kere vurmadım zaten, hep bir! Bak boynunu kırarım!”

Ural'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ural'ın bu açıklaması üzerine sosyal medyada çürük raporu alarak askerlik yapmaması hatırlatıldı.

ÇOCUKLARI YURT DIŞINDA OKUDU

Hakan Ural’ın Sibel Can ile evliliğinden olan oğlu Engincan Ural, Amerika'da bulunan Miami Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitirdikten sonra İngiltere'de University of Westminster'da okudu.

Ural’ın yine Sibel Can ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural ise İngiltere'de London College of Communication'da eğitim aldı.