'Hakaret' suçundan aranıyordu: Yakalandı
Bolu’da hakaret suçundan hakkında 1 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hakaret suçundan 1 yıl 9 ay 17 gün aranması bulunan Ö.K., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Ö.K., Emniyet'te tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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