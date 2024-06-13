'Hakaret' suçundan aranıyordu: Yakalandı

Bolu’da hakaret suçundan hakkında 1 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:58
'Hakaret' suçundan aranıyordu: Yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, hakaret suçundan 1 yıl 9 ay 17 gün aranması bulunan Ö.K., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Ö.K., Emniyet'te tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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