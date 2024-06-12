Erman Kunter
Erman Kunter [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Basketbolu aşağı çektiler!

12 Haziran 2024 Çarşamba

İki takımlı (!) ligde heyecan sürüyor: Anadolu Efes teslim olmadı. Fenerbahçe Beko kaybetmemeye oynamanın bedelini son saniye basketiyle ağır ödedi. Maçı daha çok isteyen takım kazandı. 4. maçın atmosferi çok daha farklı olacak. Önümüzdeki maça bakalım. Büyük ihtimalle bu klasik maç sonu cümlelerinden herkes sıkılmıştır. Benim esas değinmek istediğim Türk basketbolunun içinde bulunduğu durum. Bazı rakamlarla size niye basketbolun bu hale geldiğini, neden 2 takımlı bir lige dönüştüğünü anlatmaya çalışayım. Bundan 10 yıl önce 1. Lig (BSL) kulüplerinin kazanılan maç başına 22 bin dolar İddaa geliri vardı. Bugün ise bu gelir 16.5 kat azalmış. Yani bin 400 dolara düşmüş. Bu gelir yabancı oyuncuların ev kirasını bile ödemez. Bu gidişle kulüpler borçlu çıkarlarsa şaşmam! 

Altyapıya önem vermeye çalışan kulüplerin durumu daha vahim. Altyapıda 1 turnuva için ödenen harcırah bedeli 27 bin lira! Harca harca bitmez! Kulüplere maliyeti 10 katından fazla. Basketbolu geliştirme ligi (BGL) diye bir organizasyon oluşturuldu. Aslında fena olmayan bir projeydi. Ama gün geçtikçe bozuldu. Katılan kulüpler için mali bir yük haline geldi. Taşeron koç ve takımlar türedi. Bu durumda kulüpler altyapıya yatırımı keserler. Alt liglerde hiç gelir yok bir de üstüne üstlük katılım parası var. Anlamak mümkün değil. Hakemlikte profesyonelliğe geçildi. Ama hakem maaşları başka bir iş yapmazsanız çok düşük bir seviyede kaldı. Sistematik bir şekilde Türk basketbolu aşağı çekiliyor. Hadi bir örnek daha vereyim. Federasyonun internet sitesine bir göz atın (belki bu yazıdan sonra güncellenir!). Neredeyse benim oyunculuk dönemimden haberler var. Bir de voleybolun sitesine bakın. Aradaki farkı göreceksiniz. Aslında yukarıda değindiğim her bir konu başlık olur. İlerleyen günlerde bunları açmaya çalışacağım. Neyse biz güncele dönelim. Fenerbahçe Beko bir adım önde. Bakalım Anadolu Efes inadını sürdürebilecek mi?


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Basketbolu aşağı çektiler! 12 Haziran 2024
Basketbolda yabancı oyuncu sayısı 7’ye çıktı, peki federasyon ne yapıyor? 14 Mayıs 2024
Nefes nefese 5 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen ‘Aşırı sağ’ tehlikesi...
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen 'Yumuşama' gündeminde dile getirilmeyen iki sorun
Olaylar Ve Görüşler
Yerelden başlamak - Aykurt Nuhoğlu
Olaylar Ve Görüşler
İngiltere’deki salgın ve Türkiye için uyarı - Prof. Dr. Bekir KOCAZEYBEK
Olaylar Ve Görüşler
Neoliberal iktidarlar zayıflıyor mu? - Kutlu Acun
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Köpeğin havlamasından rahatsız olan başkan
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay AB ruhu çökerken!
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Adam, kadın ve kedi
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Söğütözü’ndeki fors!
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Anma değil gerçekleştirme
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu Bir oda orkestrası, bir filarmoni
Erman Kunter
Erman Kunter Basketbolu aşağı çektiler!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Borsa İstanbul'dan uyarı: Yarına dikkat!

Borsa İstanbul'dan uyarı: Yarına dikkat!
21 yıl sonra geri döndü: Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü belli oldu!

21 yıl sonra geri döndü: Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü belli oldu!
Son Dakika: Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi!

Son Dakika: Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi!
İlber Ortaylı unutamadığı büyük aşkını anlattı

İlber Ortaylı unutamadığı büyük aşkını anlattı
İŞKUR'un yeni TYP kararı tartışma yarattı: İşşiz kalanlar işsiz kalmaya devam edecek

İŞKUR'un yeni TYP kararı tartışma yarattı: İşşiz kalanlar işsiz kalmaya devam edecek
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek!

Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek!
Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e ziyaret: 'Sinan'ın dost bildikleri düşman oldu'

Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e ziyaret: 'Sinan'ın dost bildikleri düşman oldu'
THY, Kurban Bayramı tatilinde 90 ek sefer düzenleyecek

THY, Kurban Bayramı tatilinde 90 ek sefer düzenleyecek