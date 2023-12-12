Hakeme saldırıyı destekleyen muhabir işinden oldu
Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca yumrukla saldırdı. Tepkilerin çığ gibi büyüdü bu skandal olayın ardından muhabir Burcu Eken yaptığı paylaşım nedeniyle işinden oldu.
Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler’e yumruk attı. Yere düşen Meler tekmelendi.
Saldırgan Faruk Koca kalp krizi şüphesiyle ve Halil Umut Meler de tedavi için hastaneye kaldırılırken bu skandal büyük tepki aldı.
Öte yandan, Beşiktaş'ın eski muhabiri olan Burcu Eken, saldırganı haklı bulduğu şeklinde yorumlanabilecek bir paylaşım yaptı.
Eken, sosyal medya hesabından "Ellerine, kollarına, ayaklarına sağlık" paylaşımını yaptı.
Ellerine, kollarına, ayaklarına sağlık.— Burcu Eken (@burcuekentv) December 11, 2023
Ardından da Fairplay Events ile olan iş akdinin sona erdirildiğini duyurdu.
Atmış olduğum twitin yanlış anlaşılmasından dolayı Fairplay Events ile olan iş akdim sona erdirildi. Bilgilerinize arz ederim.— Burcu Eken (@burcuekentv) December 11, 2023
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