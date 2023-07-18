Hâkim karşısına çıktı: Kadını vahşice öldüren erkekten kan donduran savunma

Yayınlanma: 18.07.2023 - 13:17

Güncelleme: 18.07.2023 - 15:44

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rıza Beler bulunduğu cezaevinden getirilirken avukatı salonda hazır bulundu.

PİŞKİN SAVUNMA: TAVIRLARININ DEĞİŞTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Rıza Beler savunmasında Umıda Tulyaganova'yı 3 yıldır tanıdığını kendisiyle gayri resmi ilişkilerinin olduğunu ancak son 20 günde kendisine karşı tavırlarının değiştiğini söyledi.

Beler, ikilinin tartışmasının ardından Tulyaganova'yı taşla öldürüp vücudunu parçalara ayırdığını ve kadının cesedini çöp poşetlerine doldurarak buzdolabına koyduğunu itiraf etti.

Vahşi cinayeti işleyen Beler “Dışarı çıktığımda kız kardeşimi aradım. Ona ben kötü bir şey yaptım dedim. Eve getirip cesedi gösterdim. Pişmanım. Allah’a şükür şimdiye kadar hiçbir psikolojik tedavi görmedim. Ayrıca maktulün Özbekistan’da 9 yaşında bir kızı ve 19 yaşında bir oğlu vardı" dedi.

KOKMASIN DİYE PERVANELİ SOĞUTUCU KOYMUŞ

Sanığın kardeşi Saadet Özdemir ise “Cesedin üstünde battaniye vardı. Bir ayak ucuna bir de baş kısmına pervaneli soğutucu koymuştu. Bunları da kokmasın diye koyduğunu söyledi. Battaniyeyi açtı kadının altında iç çamaşırı vardı. Ben çok korktum. Onun huyunu bildiğimden ne derse evet dedim. Ne yapacaksın dediğimde 'Ya teslim olurum ya da cesedi parça parça eder farklı yerlere atarım yakalandığım yere kadar giderim' dedi. Ben bir an önce evden çıkmak istedim. Çünkü onun istemediği bir cevap verirsem beni de öldürür diye korktum. Daha sonra olayı kızıma anlattım. O da sanığın oğluna anlattı. Kendisi bir karakolda çalışıyor o da polislere haber verdi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Rıza Beler’in cinayeti 3 aydan beri planladığı belirtildi. Ayrıca 45 dakika boyunca maktûlü öldürmeye uğraştığı, sonrasında ise cesedi ortadan kaldırmayı planladığı anlatıldı. Beler’in 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

“CANIM İSTEDİ YAPTIM” DEMİŞTİ

Beler daha önce verdiği ifadesinde ''Ramazan ayında öldürdüm. Keşke bu ayda yapmasaydım günah oldu. Pişman değilim, üstüme geldi. Canım istedi yaptım. Olayı tasarlamadım" demişti.