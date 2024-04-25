Hakkâri Kavaklı köyü sakinleri yaşam alanlarının tahrip edilmesine karşı isyanda: Madene karşı eylem başlattılar

Hakkâri’nin Kavaklı köyü halkı, 2007 yılında Karakaya Maden ve Sedex Resources Maden şirketlerinin başlattığı çinko ve kurşun madeni çalışmalarını durdurmak için harekete geçti. Hakkâri’de resmi olarak faaliyet gösteren 39 maden şirketi bulunuyor.

Yusuf Ziya Cansever
Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00
Hakkâri Kavaklı köyü sakinleri yaşam alanlarının tahrip edilmesine karşı isyanda: Madene karşı eylem başlattılar
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Köy sakinleri, 2017 yılından beri bölgede faaliyet gösteren Sedex Resources şirketine, çalışma ruhsat alanını aşarak doğal ortamı tahrip ettiği, yeşil alanları yok ettiği ve içme suyu kaynaklarına zarar verdiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Hukuki süreç devam ederken, şirketin faaliyetlerine devam etmesi üzerine Şine Köprüsü’nde askerlerden izin alarak maden sahasına yürüyen grup, basın açıklaması yaparak maden şirketi sahipleriyle görüşmek istedi. Ancak taleplerinin karşılanmaması üzerine köylüler nöbet başlattı. Köy halkı adına yapılan açıklamada, 'Maden çalışmalarının köye ciddi zararlar verdiği belirtilerek çalışmaların derhal durdurulması' talep edildi.

Köylülerin nöbet eylemi sürerken jandarma ise bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Köylülerin talepleri arasında maden faaliyetinin durdurulmasının yanı sıra çevreye verilen zararların tazmini, yaşam alanlarının eski haline getirilmesi ve bölgede ağaçlandırma yapılması bulunuyor.


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