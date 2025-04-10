Hakkari Üniversitesi'nde eğitime 2 gün ara verildi!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:42

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:33

Hakkari Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, kentte yağış ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversite senatosunun dünkü oturumunda alınan karar gereğince, tüm birimlerinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kurumumuzda çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ve tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler 10-11 Nisan tarihleri arasında iki gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.