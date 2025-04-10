Meteoroloji açıkladı: 10 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 10.04.2025 - 08:29

Güncelleme: 10.04.2025 - 08:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Antalya, Ankara, Sinop ve Kırıkkale çevreleri, Bursa'nın güneyi, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Isparta'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve tipi vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Doğu Anadolu ile Kayseri ve Sivas illerinin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Kahramanmaraş’ın kuzeyi, Diyarbakır’ın güney ve doğusu, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Siirt’te güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

TOZ TAŞINIMI VE ZİRAİ DON UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ile ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunun yağmurly geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

KIRKLARELİ 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 1°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevreleri ve Isparta'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin güney ve doğusu ile Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde ve sabah ilk saatlerde hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI 0°C, 11°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 9°C

Çok bulutlu

KONYA 2°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -4°C, 8°C

Çok bulutlu

DÜZCE -1°C, 13°C

Çok bulutlu

SİNOP 5°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 11°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, bu akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ARTVİN 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 4°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeyinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS 2°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı