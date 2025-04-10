Meteoroloji açıkladı: 10 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Nisan Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Rüzgarın ise; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Balıkesir, Antalya, Ankara, Sinop ve Kırıkkale çevreleri, Bursa'nın güneyi, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Isparta'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve tipi vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Doğu Anadolu ile Kayseri ve Sivas illerinin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Kahramanmaraş’ın kuzeyi, Diyarbakır’ın güney ve doğusu, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Siirt’te güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
TOZ TAŞINIMI VE ZİRAİ DON UYARISI
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ile ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunun yağmurly geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu
KIRKLARELİ 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA 1°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevreleri ve Isparta'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin güney ve doğusu ile Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde ve sabah ilk saatlerde hafif karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANKIRI 0°C, 11°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 9°C
Çok bulutlu
KONYA 2°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -4°C, 8°C
Çok bulutlu
DÜZCE -1°C, 13°C
Çok bulutlu
SİNOP 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 11°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, bu akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ARTVİN 4°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 4°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeyinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS 2°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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