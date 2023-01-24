Hakkari'de 31 yaşındaki kadın, boğazı kesilmiş hâlde ölü bulundu
Hakkari'de iki çocuk annesi Muhbet C. (31), evinde boğazı kesilmiş hâlde ölü bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Muhbet C.'nin eşi ve 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'ndeki 4 katlı Apartma'nın en üst katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Murat C., eşi Muhbet C.'yi evde boğazı kesik halde bulduğunu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhbet C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphe üzerine evde bulunan Murat C. ile 1 kişiyi gözaltına aldı. Muhbet C.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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