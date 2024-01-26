Şırnak ve Siirt'te 15 yerleşim yerine ulaşım yok

Şırnak ve Siirt’te kar nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

AA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:14
Şırnak ve Siirt'te 15 yerleşim yerine ulaşım yok
Abone Ol google-news

Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde de 12 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapalı yolları açma çalışmasını sürdürüyor.

SİİRT

Siirt'te kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu Şirvan ilçesinin Yamaçlı, Elmadalı ve Ormanbağı köyleri ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının devam ettiği Şirvan ilçesinin Cevizlik bölgesindeki karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.


Şırnak haberleri Siirt haberleri yerleşim yeri haberleri Ulaşım haberleri

İlgili Haberler

Van'da 555 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Van'da 555 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!

Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!

En Çok Okunan Haberler