Şemdinli-Derecik karayolunda sel... Ulaşıma kapandı!
Hakkari’de Şemdinli-Derecik karayolu, etkili olan yoğun yağışlardan dolayı ulaşıma kapandı.
Şemdinli bölgesinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şemdinli-Derecik kara yolu, Boğazköy mevkiinde derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.
Aktütün bölgesinde de Şemdinli ilçe merkezine gelmek isteyen köy sakinleri, aşırı yağışlardan dolayı kapanan yolda mahsur kaldı.
Bölgede özel idare ve karayolları ekipleri çalışmalarına devam ederken, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
- Sürpriz beklentisi!
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı