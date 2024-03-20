Şemdinli-Derecik karayolunda sel... Ulaşıma kapandı!

Hakkari’de Şemdinli-Derecik karayolu, etkili olan yoğun yağışlardan dolayı ulaşıma kapandı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:09
Şemdinli-Derecik karayolunda sel... Ulaşıma kapandı!
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Şemdinli bölgesinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şemdinli-Derecik kara yolu, Boğazköy mevkiinde derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Aktütün bölgesinde de Şemdinli ilçe merkezine gelmek isteyen köy sakinleri, aşırı yağışlardan dolayı kapanan yolda mahsur kaldı.

Bölgede özel idare ve karayolları ekipleri çalışmalarına devam ederken, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.


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