Hakkari'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Hakkari'de yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

Hakkari'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:49

Hakkari'de dünden bu yana etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağış nedeniyle kenti çevreleyen dağlar beyaza büründü, şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Şehrin üstünde ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.


Etiketler: #hakkari #Kar #Sis

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