Hakkari'de görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Hakkari'de görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
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DHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:21

Yüksekova'da akşam saatlerinde etkili olan sis, sabaha karşı etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler trafikte araçlarının farlarını yakarak ilerledi.

Kentin yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.


Etiketler: #hakkari #Sis #görüş mesafesi

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