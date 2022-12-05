Hakkari'de aile katliamı: Eşini ve doktor yeğenini öldürüp, intihar etti

05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:29

Olay, saat 15.00 sıralarında, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfettin Ç., tabancayla geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Seyfettin Ç., aynı silahla kendisini de vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Seyfettin Ç. ve Evin Ç. de ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çift de kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.