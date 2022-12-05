Hakkari'de biri doktor 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

05 Aralık 2022 Pazartesi, 18:00

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bir odunluğun arkasında biri doktor 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemede Doktor H.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ç. ve eşi E.Ç. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay duyan şahısların yakınları, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne akın etti.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.



