Hakkâri'de esnaf kepenk kapatıyor gençler kenti terk ediyor: 8 bin 252 kişi göç etti

13 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle Hakkâri’deki esnaflar zor günler yaşıyor. Özellikle genç nüfus geçim sıkıntısı ve işsizlik nedeniyle şehri terk ediyor.

Şehrin adeta hem içinin hem de beyninin boşaltıldığına dikkat çeken Hakkâri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Muharrem Tekin, “Kentte ne yaşam, ne hayvancılık ne de ticaret kaldı. Her geçen gün biraz daha batıyoruz, yok oluyoruz. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Anlattıklarımız kimse kulak asmıyor ve inanmıyor”dedi.

Türkiye’nin en zengin ili olabilecek potansiyele sahibiz diyen Tekin, şöyle konuştu: “Gelin yerinde görün halimizi diyoruz. İran ve Irak’a komşu olan ve bu iki ülkeye açılan ama aktif olmayan üç sınır kapısı var. Yaz ve kış aylarında safari ve doğa turizmi yapılır bir zenginliğe Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip il olmamıza rağmen şu an ülkenin en geri kalmış en fakir ili olarak görülüyoruz. Gerekli önem verilirse sınır kapıları aktif hale getirilirse genç nüfusun kentte kalması için yatırımlar, iş olanakları sağlanırsa çok kısa sürede en zengin ve yaşanılır iller arasında yerimizi alırız” dedi.

"HAKKÂRI GÖÇÜYOR"

Hakkâri’nin nüfusunun 2018 yılında 286 bin 470 kişiyken, 2021 yılında 278 bin 218’a düştüğünü ifade eden Tekin, “8 bin 252 kişi işsizlik ve kısıtlı imkânlar nedeniyle kentten ayrılmak zorunda kaldı. Esnaf, kriz nedeniyle bankalardan aldığı borçlarla boğuşurken, borçlarını ödeyemeyenler kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Bu yılın son 8 ayı içerisinde odada kaydı bulunan 182 esnaf, iflasını bildirerek ticaretten el çekti” diye konuştu.

Bölgede yaşanan ekonomik kriz ve yarattığı tahribat giderek derinleşiyor diyen Tekin, “Hakkâri’nin iki ülkeye sınır olması nedeniyle ticaret potansiyeli çok yüksek bir kent. En zengin iller arasında olması gerekirken, ülkenin en yoksul kenti konumunda. Esnafın yüzde 90’ının koronavirüs salgını sürecinde çektiği kredilerini ödeyemez hale geldi. 2016 yılından bu yana kamu yatırımları ve memur maaşlarına dayalı bir döngü içerisine girildi. Hakkâri şu an bu döngüyle ayakta duruyor” ifadelerini kullandı.