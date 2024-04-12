Hakkari'de evler su altında kaldı!

Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:52

Güncelleme: 12.04.2024 - 11:52

İlçede üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Kurubaş, Dilekli, Güngör, Cumhuriyet Mahalleleriyle Doğanlı ve Kadıköy köylerinde bazı evleri su bastı.

Yurttaşların evlerine girip çıkmakta zorlandığı ilçede, bazı işyerlerini de su bastı, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Tarım arazilerinin de su altında kaldığı ilçede, bazı yollarda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yollarda biriken toprak yığını ve kaya parçalarını temizledi. İlçe sakinlerinden Mehmet Aslan, bölgenin bu yıl iyi yağış aldığını söyledi.

"EVLER SU ALTINDA KALDI"

Birçok noktada su birikintilerinin oluştuğunu belirten Aslan, "Yağışlar nedeniyle evler su altında kaldı. Bazı noktalarda evlere giremiyoruz. Evlerini tahliye edenler bile oldu. Yağışların birkaç gün daha süreceği belirtiliyor" dedi.