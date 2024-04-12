Hakkari'de evler su altında kaldı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı tarım alanları ve evler su altında kaldı.

AA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:52
Hakkari'de evler su altında kaldı!
Abone Ol google-news

İlçede üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Kurubaş, Dilekli, Güngör, Cumhuriyet Mahalleleriyle Doğanlı ve Kadıköy köylerinde bazı evleri su bastı.

Yurttaşların evlerine girip çıkmakta zorlandığı ilçede, bazı işyerlerini de su bastı, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Tarım arazilerinin de su altında kaldığı ilçede, bazı yollarda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yollarda biriken toprak yığını ve kaya parçalarını temizledi. İlçe sakinlerinden Mehmet Aslan, bölgenin bu yıl iyi yağış aldığını söyledi.

"EVLER SU ALTINDA KALDI"

Birçok noktada su birikintilerinin oluştuğunu belirten Aslan, "Yağışlar nedeniyle evler su altında kaldı. Bazı noktalarda evlere giremiyoruz. Evlerini tahliye edenler bile oldu. Yağışların birkaç gün daha süreceği belirtiliyor" dedi.


hakkari haberleri ev haberleri sel haberleri

İlgili Haberler

KDK'den liseler için 'blok ders' tavsiyesi!

KDK'den liseler için 'blok ders' tavsiyesi!
İran, İsrail'e saldıracak mı? 'Mesele ne zaman olacağı, olup olmayacağı değil'

İran, İsrail'e saldıracak mı? 'Mesele ne zaman olacağı, olup olmayacağı değil'
Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşım üzerine Selahattin Demirtaş'ın avukatından açıklama

Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşım üzerine Selahattin Demirtaş'ın avukatından açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel, Ayşe Ateş ile bayramlaştı

Özgür Özel, Ayşe Ateş ile bayramlaştı
Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bayramlaştı

Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile bayramlaştı
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni açıklama: ‘Bu davanın kazananı benim’

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan yeni açıklama: ‘Bu davanın kazananı benim’
Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!

Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!
Şimşek duyurdu! Döviz geliyor... 5 yıllık işbirliği yürürlüğe girdi

Şimşek duyurdu! Döviz geliyor... 5 yıllık işbirliği yürürlüğe girdi
İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…

İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bakın ne çıktı…
9. yargı paketi bayramdan sonra gündeme gelecek

9. yargı paketi bayramdan sonra gündeme gelecek
Fenerbahçe, turu İstanbul’a bıraktı!

Fenerbahçe, turu İstanbul’a bıraktı!