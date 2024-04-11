KDK'den liseler için 'blok ders' tavsiyesi!

Diyarbakır'daki bir öğrenci velisi, teneffüssüz 80 dakika derslerin öğrenci odaklı olmadığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulundu. Kurum, MEB ve Diyarbakır Valiliğine, dinlenme süresinin azlığı dikkate alındığında blok dersin sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı yönünde tavsiye kararı verdi.

AA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 11:23
KDK'den liseler için 'blok ders' tavsiyesi!
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Diyarbakır'da yapılan bir başvuru üzerine, lisede sürekli hale getirilen blok ders uygulamasına son verilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ve Diyarbakır Valiliğine tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre, Diyarbakır'daki bir lisede öğrenim gören öğrencinin velisi, 40'ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamaya son verilmesi adına girişimlerde bulundu.

Talebinin ilgili makamlarca karşılanmaması üzerine veli, blok ders uygulamasının öğrenci odaklı olmadığını, son verilmesi gerektiğini savunarak KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığına ile Diyarbakır Valiliğine tavsiye kararı verdi.

KARARIN GEREKÇESİ

KDK'nin kararında, blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi hususlar dikkate alındığında blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin öğrenci odaklı bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiği vurgulanan kararda, "Öğrencilerin dikkatini toplaması ve derslerin verimliliği açısından blok ders uygulamasının istisnai niteliği aşılarak sürekli hale getirilmesi ve başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır." ifadeleri yer aldı.


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