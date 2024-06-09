Hakkari’de görevli Ayşe öğretmen hayatını kaybetti
Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda görevli öğretmen Ayşe Koç Yıldız, polis memuru eşiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Hakkari-Çukurca karayolunda öğle saatlerinde Şine bölgesinde, polis memuru Cihat Yıldız’ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Zap suyuna uçmuştu.
Kazada sürücü ile Hakkari Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda öğretmen olan eşi Gazipaşa nüfusuna kayıtlı Ayşe Koç Yıldız ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis memuru Cihat Yıldız’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.
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