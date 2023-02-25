Kar suları heyelanlara neden oldu: 3 ev hasar gördü, 1,5 metrelik yarıklar oluştu

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 13:58

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 14:00

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle son yıllarda görülen ani lokal ve şiddetli yağışların sel ile heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde, bu sene de hava sıcaklıkları aniden artış gösterdi. Sıcak havanın etkisiyle karların erimesi sonucu yumuşayan toprakta, heyelanlar meydana geldi.

Ordu’nun Kabadüz, Kabataş ve Ünye ilçelerinde küçük ve büyük ölçekli heyelanlar yaşandı. Kabadüz ve Kabataş ilçesinde heyelan nedeniyle yollar zarar gördü. Yolları kapatan dev kayalar, iş makineleriyle kaldırıldı. Ekiplerin, heyelanlı bölgelerdeki çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

ÜNYE’DE 3 EV HASAR GÖRDÜ

Ünye ilçesine bağlı Keş Mahallesi Çoloğlu mevkisinde de heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bölgedeki üç evde çatlaklar oluştu. Hasar gören evlerde incelemede bulunan Ordu Afet ve Acil Durumlar (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, 1 ev için yıkım kararı alırken, 2’i evi tedbir amacıyla boşalttı. Bölgedeki yollarda ve tarım arazilerinde yaklaşık 1,5 metrelik yarık oluştu.

"HER YIL GENİŞLEYEREK DEVAM EDİYOR"

Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, ilçelerinde meydana gelen heyelanların evleri tehdit etmeye başladığını söyledi.

Heyelanın her yıl daha da genişlediğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

“İlçemizde meydana gelen heyelan nedeniyle yollarımız kapandı. Ekiplerimiz kapanan yollarımız için çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki heyelan ilçe merkezinden geçen ırmağı doldurmakta. Bu da aynı zamanda ilçe merkezimizi tehdit ediyor. Burada oluşan heyelan her yıl genişleyerek devam ediyor. Bu sene 1 metrenin üzerinde kar yağdıktan sonra hızlı bir erimeyle beraber heyelan daha da arttı. Allah’a çok şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Sadece evlerimizi tehdit etmeye başladı. İnşallah bundan sonra heyelan olmaz diye umut ediyoruz.”