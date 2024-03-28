Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:38

Güncelleme: 28.03.2024 - 17:38

İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, bir süredir yolu kapalı olan Kayalar Üs Bölgesi'ne ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, yol açma çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye giderek görevlilerden bilgi aldı.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Ateş, ilçede kapalı tüm yollar açılıncaya kadar çalışmalarının devam edeceğini belirtti.