Hakkari'de kömür yüklü TIR devrildi: 3 yaralı
Hakkari'de kömür yüklü TIR'ın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü, ekipler kurtardı.
Feci kaza, önceki akşam saatlerinde kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Seyir Tepe mevkisinde meydana geldi.
Hakkari'den Van'a giden 06 KA 8144 plakalı kömür yüklü TIR, lastiğinin patlamasıyla devrildi.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Adı açıklanmayan sürücü araçta sıkıştı, yanındaki 2 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, İtfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uğraşlarıyla araçtan çıkarılan sürücü ile diğer 2 yaralı ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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