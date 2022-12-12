Hakkari'de kömür yüklü TIR devrildi: 3 yaralı

Hakkari'de kömür yüklü TIR'ın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü, ekipler kurtardı.

DHA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 11:33
Hakkari'de kömür yüklü TIR devrildi: 3 yaralı
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Feci kaza, önceki akşam saatlerinde kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Seyir Tepe mevkisinde meydana geldi.

Hakkari'den Van'a giden 06 KA 8144 plakalı kömür yüklü TIR, lastiğinin patlamasıyla devrildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Adı açıklanmayan sürücü araçta sıkıştı, yanındaki 2 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, İtfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uğraşlarıyla araçtan çıkarılan sürücü ile diğer 2 yaralı ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


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