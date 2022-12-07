Hakkari'de MHP'li Başkan sokak ortasında ateş açtı iddiası

07 Aralık 2022 Çarşamba, 23:40

Hakkari'de akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu. Kentin karıştığı ve esnafın kepenk kapattığı olayda, MHP İl Başkanı Fatih Özbek'in, tefeci olduğu iddia edilen Nasıl Erdal'dan aldığı parayı ödemediği için Erdal ile tartıştığı öne sürüldü.

Gazeteci Ruşen Takva'nın haberine göre Özbek sokak ortasında silahını çıkararak Erdal'ı ateş ederek yaraladı. Olayın ardından Özbek'in yakın koruması ve akrabası olan İsmail Aslan emniyete giderek Erdal'ı kendisinin vurduğunu söyledi.

Hakkari MHP İl Başkanının çarşı ortasında bir kişiyi silahla vurdu iddiası sonrası kent merkezi karıştı ve esnaf kepenk kapattı.



Olaydan sonra MHP İl Başkanının hem akrabası hem yakın koruması ‘ben vurdum’ diyerek teslim oldu. Soruşturma sürüyor. pic.twitter.com/sHcV40GocD — Ruşen Takva (@RusenTakva) December 7, 2022

Olay nedeniyle, kentte bu akşam yapılması planlanan Ayna grubunun konseri de iptal edildi.