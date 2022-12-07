Hakkari'de MHP'li Başkan sokak ortasında ateş açtı iddiası

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek'in, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Nasır Erdal'ı silahla yaraladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 23:40
Hakkari'de MHP'li Başkan sokak ortasında ateş açtı iddiası
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Hakkari'de akşam saatlerinde silah sesleri duyuldu. Kentin karıştığı ve esnafın kepenk kapattığı olayda, MHP İl Başkanı Fatih Özbek'in, tefeci olduğu iddia edilen Nasıl Erdal'dan aldığı parayı ödemediği için Erdal ile tartıştığı öne sürüldü.

Gazeteci Ruşen Takva'nın haberine göre Özbek sokak ortasında silahını çıkararak Erdal'ı ateş ederek yaraladı. Olayın ardından Özbek'in yakın koruması ve akrabası olan İsmail Aslan emniyete giderek Erdal'ı kendisinin vurduğunu söyledi.

Olay nedeniyle, kentte bu akşam yapılması planlanan Ayna grubunun konseri de iptal edildi.

 


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